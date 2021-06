Brasile a valanga sulla Croazia, il Messico supera la Russia a Spalato

Nel pomeriggio il Messico aveva a sorpresa battuto la Russia nel Preolimpico di Spalato, riscattando il KO di ieri contro la Germania. I messicani avevano prevalso 72-64, con Francisco Cruz, ieri 30 punti, che oggi ne ha segnati altri 21. La vera sorpresa però è arrivata in serata, quando il Brasile ha annichilito i padroni di casa della Croazia.

La Croazia è stata sconfitta nettamente all’esordio nel Preolimpico col punteggio di 94-67. I verdeoro così si sono qualificati alle semifinali, visto che anche ieri avevano vinto contro la Tunisia. In questa seconda partita 5 giocatori brasiliani sono andati in doppia cifra, guidati dai 20 punti di Rafael Hettsheimeir e 17 punti di Bruno Caboclo, Anderson Varejao ha aggiunto 11 punti in 19′. Per i croati è Bojan Bogdanovic l’unico a salvarsi: la stella balcanica ha segnato 16 punti, che però non sono bastati. Sottotono Mario Hezonja, 9 punti con 1/7 al tiro.

Domani, col Brasile di riposo, la Croazia e la Tunisia si giocheranno il secondo posto nel loro girone, con i padroni di casa che partono nettamente favoriti. Nell’altro girone si rischia invece un arrivo a pari punti qualora la Russia vincesse contro la Germania, in caso contrario passerebbero Germania (prima) e Messico (secondo).

Foto: FIBA