Brasile alla seconda fase! I verdeoro la vincono sul finale, la Costa D’Avorio combatte ma non basta

COSTA D’AVORIO – BRASILE 77-89

(25-23; 21-27; 19-20; 12-19)

Gara subito frizzante, essendoci in ballo il passaggio al turno successivo: gli ivoriani trovano risposte importanti da tiro e corsa, ma la scelta delle difesa a zona lascia spazi ampi ai tiri di Yago e ai contropiedi brasiliani. L’equilibrio permane per tutto il periodo arrivando alla prima sirena sul 25-23. Nel periodo successivo, sono sempre gli uomini di Prokic a condurre nel punteggio, ma quando entra, Yago Dos Santos, fa la differenza: a suon di bombe e cambio di ritmo nel gioco sudamericano, il neo-playmaker della Stella Rossa ribalta il trend della gara e spinge avanti i suoi. Gli Elefanti però non mollano e tengono ancora tutto aperto sul 46-50 all’intervallo.

Al rientro in campo, Yago detta ancora legge trovando appoggio dalle triple di Soares, che allargano il divario alla doppia cifra, fino al +15; la reazione degli africani viene guidata dal giovane Moulare che guida un controparziale di 15-5 che tiene ancora tutto aperto (65-70 al 30′). L’inizio di ultimo periodo è un calvario per ambo le formazioni nel trovare canestro, poi Fofana firma il -3; qui però la rimonta ivoriana si spegne del tutto, perchè i verdeoro riprendono a segnare dall’arco e con De Paula lanciano la volata finale. Finisce 77-89.

COSTA D’AVORIO: Bah 13, Diabate 12, Dally 11

BRASILE: Yago 24, Soares 15, De Paula 13

IMMAGINE IN EVIDENZA: fiba.basketball