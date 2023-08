No game a Manila: gli USA annullano la Giordania

Stati Uniti 110 – 62 Giordania

(31-12 / 31-21 / 25-16 / 23-13)

Team USA indirizza subito la partita con un 8-0 di parziale nei primi due minuti, con la Giordania che si sblocca solo grazie al suo uomo simbolo Hollis-Jefferson. Cinque in fila di Edwards, dall’altra parte altri due per left-handed Kobe, ma come preventivabile lui e i compagni fanno una fatica incredibile anche solo a costruire un tiro. Continua lo show di Ant-Man (13 su 23 totali) e dopo 10 minuti USA in fuga 31-12.

Mini parziale di 0-8 della Giordania, con 6 del solito Rondae Hollis-Jefferson aiutato da Hussein. Ci pensa Paolo Banchero a interrompere il parziale avversario. Brutta storta alla caviglia per il leader della Giordania con il numero 24, che rimane in campo visibilmente dolorante e claudicante. Tre triple in fila: Austin Reaves, Hammouri e Haliburton per il +19 USA. Nel finale di quarto Bridges, Edwards e Jackson rendono ancora più ampio il divario: 62-33, dopo 20′.

Jackson e Edwards continuano a macinare punti mettendoci anche gli effetti speciali. A 4′ dalla fine terzo quarto torna a muovere il proprio tabellino anche Hollis-Jefferson, mentre dall’altra parte del campo è un susseguirsi di passaggi dietro la schiena e no look non sempre efficaci. Si iscrive alla festa anche Walker Kessler, con gli USA che chiudono il terzo quarto sul 87-49.

C’è ancora spazio per lo spettacolo nel 4° periodo per Team USA, mentre la Giordania prova a rendere meno pesante il passivo in attesa della sirena finale. Compleanno felice per Mikail Bridges perché vincono, anzi stravincono, gli Stati Uniti d’America contro la Giordania 110-62.

I MIGLIORI

Stati Uniti: Anthony Edwards 22; Jaren Jackson Jr. 12

Giordania: Rondae Hollis-Jefferson 20; Freddy Ibrahim 10

Qui i tabellini completi

Foto: fiba.basketball