Brindisi batte Oostende col brivido e torna alla vittoria in Europa

FILOU OOSTENDE-HAPPY CASA BRINDISI=80-92

(18-28; 18-30; 22-17; 22-17)

Brindisi batte Oostende e torna alla vittoria in Champions dopo la sconfitta contro Burgos. Partita condotta interamente in vantaggio dai biancoazzurri, che hanno rischiato sul finale di vanificare la grande prestazione, complice anche la reazione d’orgoglio dei belgi. Miglior realizzatore per Brindisi il solito Harrison, che chiude con 21 punti, mentre per Oostende buona prestazione di Schwartz, che realizza 16 punti.

Partenza sprint dei biancoazzurri che mettono immediatamente il muso davanti, grazie ad una fantastica partenza di Thompson e del solito Perkins: al 5′ il tabellone segna 8-19 a favore dell’Happy Casa. Oostende prova a rimanere in partita, affidandosi ad un ottimo primo quarto di Schwartz (9 punti per lui), ma al primo intervallo obbligatorio Brindisi è in vantaggio 18-28, con un canestro di Willis sulla sirena.

Nel secondo quarto il copione non cambia: Harrison entra in partita con una tripla da distanza surreale e l’ottimo apporto dalla panchina di Zanelli e Gaspardo consente l’allungo brindisino fino al 29-48 al 6′. I belgi provano nuovamente a rimanere in scia dei pugliesi con Troisfontaines e con il talento di Loic Schwartz: per il #14 giallonero primo tempo da 14 punti con 5/6 dal campo. All’intervallo il tabellone segna 36-58 Brindisi e massimo vantaggio dall’inizio della gara.

Al rientro dagli spogliatoi reazione d’orgoglio di Oostende con due triple consecutive di Mwema, che contribuisce al parziale di 9 a 0 belga, e costringendo coach Vitucci a chiamare timeout per strigliare i suoi. Il controparziale brindisino non si fa attendere: due schiacciate incredibili di un ritrovato Willis e l’ennesima tripla di giornata di Harrison concludono il terzo periodo sul punteggio di 58-75.

Ultima frazione in cui Oostende prova a giocarsi tutte le sue carte per riprendere in mano la partita: Buysse e Bratanovic sono grandi protagonisti del parziale di 14 a 6 al 6′ che porta i gialloneri addirittura sul -9, ritornando a credere in un’insperata rimonta. Due bombe consecutive di Harrison e Thompson riportano Brindisi in doppia cifra di vantaggio, chiudendo la partita sull’80-92.

Foto: Basketball Champions League

Happy Casa Brindisi: Harrison 21, Thompson 10, Perkins 13, Bell 9, Willis 17, Krubally 3, Udom 5, Zanelli 5, Visconti 2, Gaspardo 7, Cattapan n.e.. All. Frank Vitucci

Filou Oostende: Bratanovic 9, Buysse 10, Djordjevic 2, Mwema 11, Troisfontaines 4, Buysschaert 9, Nakic 2, Schwartz 16, Sylla 5, Van der Vuurst de Vries 8, Waleson n.e., Welsh 4. All.Dario Gjergja