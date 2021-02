Brindisi batte Reggio Emilia grazie ad un’ottima prova di squadra

HAPPY CASA BRINDISI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA= 79-70

(18-13; 17-19; 26-16; 18-22)

L’Happy Casa Brindisi vince una partita fondamentale contro Reggio Emilia, nonostante la pesante assenza di D’Angelo Harrison. Dopo un primo tempo molto equilibrato, l’Happy Casa trova il decisivo vantaggio nel terzo quarto, grazie anche ad un’ottima prestazione di squadra e dell’ottimo apporto della panchina. Per Reggio Emilia ottima prestazione di Bostic (22 punti per lui), mentre per Brindisi decisivi Perkins (17 punti) e Thompson (14 punti e 9 assist)

Ritmi molto alti in avvio di partita. Visconti e Thompson provano a prendersi la scena in virtù dell’assenza di Harrison, mentre per Reggio Emilia sono Bostic e Taylor a mettere in difficoltà la difesa biancoazzurra: i padroni di casa spostano gli equilibri iniziali con 8 punti consecutivi di Perkins, concludendo il primo periodo in vantaggio sul 18-13.

La seconda frazione si apre ancora con il dominio sotto le plance di Brindisi che prova a creare un solco più profondo con Udom e Gaspardo. Al 5′, la tripla di Zanelli e la schiacciata di Krubally portano i padroni di casa sul +12, massimo vantaggio di giornata. La UnaHotels non ci sta e costruisce un incredibile parziale di 11 a 2 con la tripla di Bostic e la fisicità di Sutton e Diouf, mandando le squadre nello spogliatoio con il punteggio sul 35-32.

Al rientro dagli spogliatoi Reggio Emilia continua nel suo ottimo momento con la quarta tripla di Bostic e un ottimo di Taylor, che riportano il punteggio in parità. Nella seconda metà di quarto l’Happy Casa prova ricaccia indietro gli attacchi della UnaHotels con un parziale di 18 a 5, che chiude la terza frazione sul 61-48.

Nell’ultima frazione Brindisi continua a colpire con le triple di Gaspardo e Zanelli. Reggio non ci sta e prova a riavvicinarsi con Baldi Rossi e il solito Bostic tornando sul -11. La quinta tripla di Bostic riporta improvvisamente la UnaHotels in svantaggio di 7 lunghezze all’8′, ma un’ottima gestione finale della partita da parte dell’Happy Casa chiude la partita sul 79-70.

Happy Casa Brindisi

Willis 0, Thompson 14, Udom 11, Perkins 17, Visconti 5, Krubally 4, Bell 9, Gaspardo 11, Zanelli 8, Guido n.e., Cattapan n.e., Motta n.e.

UnaHotels Reggio Emilia

Sutton 6, Diouf 2, Taylor 8, Koponen 0, Bostic 22, Baldi Rossi 10, Candi 15, Giannini n.e., Bonacini n.e., Kyzlink 7, Porfilio n.e.