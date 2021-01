Brindisi batte Trento in volata e torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila

HAPPY CASA BRINDISI-DOLOMITI ENERGIA TRENTO= 74-73

(19-16; 16-28; 15-13; 24-16)

L’Happy Casa Brindisi torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Partita dai mille volti quella andate in scena al PalaPentassuglia: ottima partenza dei padroni di casa, che si fanno raggiungere e superare da un’ottima Trento, trascinata soprattutto dalle prestazioni straordinarie di Morgan (19 punti con 4/6 da 3) e Browne (19 punti). Brindisi reagisce per ben due volte grazie al solito Harrison (18 punti e 4/7 da 3), ma anche ad un sorprendente Gaspardo (15 con 3/4 da 3), autore di un monumentale ultimo quarto.

I padroni di casa partono fortissimo in entrambe le metà campo, costruendo un parziale di 11 a 0 nei primi 4 minuti. Trento sblocca la sua partita in fase offensiva con due triple di Morgan e un attacco al ferro di Browne: al 7′ Brindisi è in vantaggio 13 a 8. Nell’ultima parte di quarto la Dolomiti Energia si riavvicina prepotentemente con l’ottimo impatto di Pascolo, ma la tripla di Zanelli chiude la prima frazione 19 a 16.

Brindisi torna a macinare punti con due triple consecutive del solito Harrison, ma Trento non ci sta e continua a rimanere incollato ai padroni di casa con i 4 punti consecutivi di Ladurner e Browne. Al 5′, dopo un parziale di 12 a 2, la Dolomiti Energia si porta addirittura in vantaggio con un gioco da 3 punti di Sanders. Adesso è Brindisi che deve rincorrere una Trento in fiducia e che riesce trovare più facilmente la via del canestro con Morgan e Sanders; è proprio dell’#11 bianconero la tripla sulla sirena che manda le squadre nello spogliatoio con il punteggio di 35 a 44 a favore di Trento.

Al rientro dalla pausa lunga Thompson e Willis provano a dare una scossa ai padroni di casa, ma il solito Morgan e 4 punti di Martin allungano il parziale trentino sul 40 a 53, costringendo Coach Vitucci a chiamare timeout. L’atteggiamento dell’Happy Casa cambia radicalmente, e dopo un parziale di 10 a 2 e due triple di Thompson e Visconti, i padroni di casa si riportano sul -5 all’8′. Nell’ultima parte di quarto tanti errori da ambo le parti: Trento chiude in vantaggio 50 a 57.

Protagonisti della prima metà dell’ultimo quarto sono Visconti e Gaspardo: il #10 brindisino diventa autentico protagonista della partita realizzando due triple consecutive con cui Brindisi si porta addirittura sul +4 dopo un parziale di a 14 a 0. Trento non molla e riagguanta la partita con un controparziale di 9 a o targato Morgan-Browne, prima della reazione finale brindisina con due triple di Gaspardo ed Harrison.

Nell’ultimo minuto di partita, dopo i due liberi realizzati da Browne, Harrison realizza una tripla fondamentale che riporta Brindisi sul 74 a 73. Trento sbaglia il tiro del +1 e sul rimbalzo commette fallo su Harrison, che va in lunetta con un solo secondo da giocare, facendo 0/2. Brindisi vince comunque 74 a 73 e torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Happy Casa Brindisi= Harrison 18, Thompson 13, Bell 0, Willis 9, Krubally 2, Perkins 7, Zanelli 5, Gaspardo 15, Visconti 5, Motta n.e., Cattapan n.e, Guido n.e

Dolomiti Energia Trento=Martin 4, Jovanovic n.e., Pascolo 4, Maye 8, Morgan 19, Browne 18, Sanders 12, Forray 2, Williams 2, Ladurner 4, Mezzanotte n.e, Conti n.e.