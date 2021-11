Sale a due il numero di giocatori dei Cleveland Cavaliers indisponibili per i protocolli anti-Covid. Dopo Kevin Love un paio di giorni fa, anche Lauri Markkanen vi è finito presumibilmente per la positività al virus.

Come riportato da Adrian Wojnarowski, tutti i giocatori dei Cavs sono vaccinati, compresi Love e Markkanen. Il finlandese, arrivato in estate, stava mantenendo 12.9 punti e 5.9 rimbalzi di media in queste prime 8 gare a Cleveland.

Cleveland has 100 percent vaccination among its players. Kevin Love is also in Health and Safety Protocols. https://t.co/FNIaNesjd5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 3, 2021