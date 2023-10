Brindisi, Fabio Corbani rischia il posto? Circola già il nome del possibile sostituto…

Fabio Corbani, coach dell’Happy Casa Brindisi, non ha iniziato al meglio la sua avventura in Puglia perché non si è qualificato alla FIBA Champions League attraverso il girone preliminare e ha perso tutte e 3 le prime gare di Serie A. Tutto questo con una squadra sì profondamente rinnovata, ma che ha grande talento. La sconfitta di ieri contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, in casa, ha fatto scattare il campanello d’allarme.

Secondo quanto riportato da Sportando, coach Fabio Corbani potrebbe essere già in bilico a Brindisi e il possibile sostituto potrebbe essere Walter De Raffaele, già sondato in estate dai pugliesi. Naturalmente l’ex Reyer Venezia aspetta una piazza con un pedigree un pochino più importante, che giochi almeno l’EuroCup, ma Brindisi è comunque una bellissima realtà con grande potenziale.

🚨Seconda panchina a rischio in LBA (dopo l'esonero di Scariolo): in casa Happy Casa Brindisi valuta la posizione di Fabio Corbani dopo il ko con Pesaro, terzo in tre gare. Contattato Walter De Raffaele, "disoccupato d'oro" dopo la fine del rapporto con Venezia pic.twitter.com/fophtwxnWr — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 15, 2023

In questo momento non ci sono molti altri nomi che potrebbero essere contattati. Uno che ci viene in mente è quello di Marco Sodini, fermo dopo la sconfitta in gara-5 con Scafati quando ancora allenava a Cantù e poi bisognerebbe capire la situazione “israeliana” di Max Menetti, ufficialmente ancora sotto contratto con l’Hapoel Eilat. Stiamo a vedere come andrà l’esordio in FIBA Europe Cup contro la Saragozza di Andrea Cinciarini.

Leggi anche: Trapani, il pres. Antonini: “Fiero di essere come la Juventus dell’A2!”