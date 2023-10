Trapani, il pres. Antonini: “Fiero di essere come la Juventus dell’A2!”

Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark, ha paragonato la sua squadra alla Juventus in una delle ultime conferenze stampa in cui è intervenuto. Ecco perché:

“Gli altri ci invidiano perché siamo i più forti! Se io avessi fatto una squadra che avrebbe potuto solo lottare per salvarsi, nessuno ci avrebbe considerato. Cominciano ad avere invidia di noi perché siamo i più forti. La Juventus è la squadra più invidiata d’Italia da 70-80 anni perché vince sempre. È normale. Ci dobbiamo abituare a essere invidiati. Anzi, dovremmo essere felici di questa invidia. E più andrà avanti, più vinceremo, più ci invidieranno. Ma io sono contento di questo, mi ancora ancora di più!”.

Il ragionamento del presidente di Trapani, Valerio Antonini, è sensato. Nessuna squadra che vince dominando è amata dal grande pubblico, a meno che si è tifosi di quella squadra.

La Juventus è sempre tra le migliori d’Italia ed è quella che ha vinto più scudetti di tutta, quindi non ha una bella reputazione tra i tifosi delle altre squadre, come non ce l’ha l’Olimpia Milano, che è la squadra con più Scudetti nel basket. È per questo che Antonini vuole che la sua Trapani diventi come la Juventus del basket.

Leggi anche: CHRIS PAUL ai LAKERS: quando la NBA fermò TUTTO