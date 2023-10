Llull “schiaffeggia” coach Sito Alonso: lui non ci sta e lo rincorre

Il capitano del Real Madrid, Sergio Llull, si è trovato sotto i riflettori per i motivi sbagliati durante la partita di oggi pomeriggio in ACB League contro l’UCAM Murcia al WiZink Center. Llull ha dato due schiaffi sulla schiena e sulla nuca all’allenatore della squadra ospite, Sito Alonso, mentre entrambe le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi nell’intervallo.

Sito Alonso ha inseguito Llull, cercando spiegazioni, finché i giocatori di entrambe le squadre hanno bloccato il 47enne. L’incidente è rimasto impunito perché gli arbitri non hanno ritenuto passibile di sanzione il comportamento del giocatore dei Blancos.

Murcia coach Sito Alonso didn’t appreciate Sergio Llull’s little slap 😬 pic.twitter.com/vxIuRTGT3V — BasketNews (@BasketNews_com) October 15, 2023

C’era già stata della maretta in precedenza, quando gli arbitri hanno fischiato un fallo tecnico contro il centro di Murcia, Moussa Diagne, per simulazione, provocando un’accesa reazione da parte di Sito Alonso, che non ha per nulla accettato quella decisione dei fischietti.

Nonostante le polemiche, Llull ha concluso la partita con 10 punti in 18 minuti e il Real Madrid è rimasto imbattuto in questa stagione, battendo Murcia con il risultato finale di 106 a 92.

Stiamo a vedere se l’episodio verrà analizzato successivamente e se il giocatore del Real Madrid verrà punito o con una multa o con una giornata di sospensione.

