Brindisi, guarda chi si rivede: tesserato D’Angelo Harrison

Non c’è due senza tre. Tramite il sito di LBA, poco fa è stato annunciato il tesseramento di D’Angelo Harrison da parte della Happy Casa Brindisi. Si tratta della terza esperienza dell’americano in Puglia, dove era tornato già nella scorsa stagione dopo essere fuggito dall’Ucraina per via della guerra. Harrison aveva però subìto la rottura del crociato, che lo aveva costretto ad operarsi dopo appena 9 partite.

In questa stagione, Harrison era finora rimasto free agent, impegnato nella riabilitazione e promesso a Brindisi non appena fosse guarito. Ora che è tornato arruolabile, il tesseramento da parte dei pugliesi è stata una naturale conseguenza: sarà a disposizione per la prossima gara di campionato contro Varese.