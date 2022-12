Brittney Griner è libera e sta tornando a casa

Brittney Griner è finalmente libera! La cestista statunitense sta tornando a casa dopo essere stata scarcerata.

Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, attraverso un tweet. Griner sta bene e fra poche ore potrà riabbracciare i suoi cari. Il presidente Biden l’ha sentita alla presenza anche della moglie della giocatrice e della vice-presidente Kamala Harris.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022