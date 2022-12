Nike “straccia” il contratto con Irving: gesto “reazionario” di Uncle Drew

Le conseguenze del recente scandalo antisemita di Kyrie Irving sono ancora in pieno svolgimento, almeno se si considera come i giganti dell’abbigliamento sportivo Nike abbiano deciso di tagliare i ponti con la superstar dei Brooklyn Nets dopo che ha pubblicato la recensione di film antisemita su Twitter.

Kyrie sembra essere soddisfatta di questo recente sviluppo, però. Il playmaker ha rapidamente pubblicato un tweet criptico dopo la notizia che Nike aveva deciso ufficialmente di rescindere il suo contratto. Ha apprezzato il fatto che ora sia “libero”, concetto che ha rimarcato durante il match di mercoledì dei Nets contro gli Charlotte Hornets:

Kyrie Irving covered up the Swoosh on his Nike Kyrie 3 with some messages following his official split with the company.

Irving is a sneaker free agent pic.twitter.com/xyKS4qN1qd

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2022