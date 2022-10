Bronny James come papà LeBron: super accordo con Beats by Dre

La storia cestistica di Bronny James è una delle più singolari che vedremo durante la nostra vita. Come figlio di LeBron James, tutti gli occhi sono puntati su di lui mentre cerca di arrivare alla NBA. Si sta facendo un nome sia con il suo gioco in campo sia con le sue sponsorizzazioni, una delle quali l’ha realizzata con suo padre. Come riportato per la prima volta da Nick DePaula di ESPN, Bronny James sta collaborando con LeBron nel team Beats by Dre. Bronny ha firmato un accordo NIL (name, image and likeness), rendendolo il primo atleta delle superiori del marchio,e appare in una pubblicità che mostra le nuove cuffiette. L’annuncio li vede mostrare al mondo le loro mosse prima di giocare un uno contro uno.

The Chosen One vs. The Chosen Son. 👑👑 Shop Beats Fit Pro at https://t.co/7Rut03Sx69@KingJames pic.twitter.com/W45x0tirur — Beats by Dre (@beatsbydre) October 17, 2022

LeBron James ha firmato un accordo con Beats nel 2008, che lo ha reso il primo atleta a farlo, e ora c’è anche Bronny. Collaborare con suo figlio in una pubblicità mostra quanto è arrivato lontano da quando ha firmato l’accordo iniziale e quanto sia talentuoso Bronny. Mentre LeBron cerca di riportare i Los Angeles Lakers ai playoff, Bronny sta cercando di affermarsi nel circuito di reclutamento.

