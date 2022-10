Draymond Green ha ormai il marchio di ultimo della classe dopo che i Golden State Warriors hanno deciso di rinnovare sia Jordan Poole sia Andrew Wiggins, dando loro tantissimo soldi durante il fine settimana. Non sorprende che il futuro di Green sia ancora in bilico e che i Dubs non abbiano ancora deciso di rinnovare il suo attuale accordo. Ma occhio alla bomba di Woj sul futuro di Green.

Il guru NBA di ESPN, Adrian Wojnarowski, ha condiviso i suoi due centesimi sulla situazione Green-Warriors e Woj è fermamente convinto che gli Warriors possano ancora mantenere Green, Poole e Wiggins oltre questa stagione. La famosa emittente televisiva ha rivelato che Draymond “quasi sicuramente” eserciterà la sua player option per il 2023-2024. Dopotutto, probabilmente non troverà un affare migliore altrove rispetto ai 27,5 milioni di dollari che gli Warriors gli pagheranno se deciderà di accettare l’offerta:

“Se gli Warriors vinceranno e Draymond sarà ancora un giocatore altamente produttivo e vorrà esserci, non credo che significhi che i suoi giorni siano necessariamente contati con Golden State. Penso che ci sia ancora molto tempo per gli Warriors e per Draymond Green per prendere quella decisione, ma sicuramente credo che l’adesione al suo contratto la prossima estate sia probabilmente lo scenario più probabile”.

"I think there is a lot of time left for the Warriors and Draymond Green to make that decision [on a contract extension], but certainly I think the opt in on his contract next summer is probably the most likely scenario."

