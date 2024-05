Bronny James dice che è DIFFICILE vivere all’ombra di LeBron

I giocatori che entrano nel Draft NBA sono sempre sotto pressione. Quando però si è il figlio di uno dei più grandi giocatori NBA di tutti i tempi, la pressione raggiunge un livello completamente nuovo. Bronny James si trova proprio in questa posizione, in vista del Draft NBA 2024.

Naturalmente, Bronny è ormai abituato alla pressione. Da qualche anno a questa parte le attenzioni non gli mancano. Tuttavia, essere costantemente all’ombra di LeBron può essere difficile.

“È dura. Mi vengono rivolte un sacco di critiche”, ha detto Bronny parlando del fatto di giocare a basket e di essere il figlio di LeBron, tramite SiriusXM NBA Radio. “Devo affrontarle. Non sanno cosa ho passato. Cerco solo di sfruttare al meglio le opportunità che mi vengono date”.

"It's tough. A lot of criticism gets thrown my way"

🔊Bronny James explains what it's like being the son of an all-time great@RobbieHummel | @BronnyJamesJr pic.twitter.com/DOsUpLSaIa

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) May 20, 2024