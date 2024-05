Gilbert Arenas RIDICOLIZZA Jalen Brunson sullo stato di superstar

Jalen Brunson ha conquistato il pubblico del MSG con le sue prestazioni davvero incredibili in questa stagione. Arrivato come seconda testa di serie nella stagione regolare e portando una squadra piena di infortuni al secondo turno dei playoff, la guardia dei Knicks è stata fenomenale. Sebbene quasi tutti siano d’accordo su questo riguarda Jalen Brunson, Gilbert Arenas ha altre convinzioni e coinvolge Zion Williamson.

Personaggio noto per le sue opinioni schiette (e a volte stravaganti), Arenas mantiene la sua precedente dichiarazione su Brunson: “non è una superstar!”. Dopo l’improvvisa uscita dalla postseason per mano dei Pacers, la squadra della Gil’s Arena si è riunita e il co-conduttore, Josiah Johnson, non ha potuto fare a meno di mettere zizzania. Illustrando le statistiche di Brunson e il suo quinto posto nella corsa all’MVP, Johnson ha chiesto ad Arenas quanto Brunson sia stato impressionante e se ora sia una superstar. “Quante volte dobbiamo continuare a chiederlo?”. Arenas ha risposto con un sospiro frustrato.

“Non è il tuo gioco. È quello che sei! Una superstar non viene selezionata al secondo giro… non è assolutamente casuale!”, ha detto Gilbert Arenas su Jalen Brunson.

Poi aggiunge un’affermazione alquanto bizzarra. “Quale nome è più grande nel mondo? Lui o Zion? E se Zion giocasse allo stesso modo? Ecco cos’è una superstar”, ha detto Gil. Questo paragone aprirà di sicuro un vaso di Pandora. Soprattutto se si considera la stagione di Brunson e quella di Williamson, che non è stata un granché. Per quanto riguarda Agent Zero, ci sono due tipi di superstar: quelle che nascono e quelle che possono evolversi.