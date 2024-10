Bronny James MORTIFICATO dagli addetti ai lavori dell’NBA

Finora Bronny James non ha fatto faville durante la preseason NBA dei Los Angeles Lakers, anche se è entrato nella storia dell’NBA condividendo brevemente il campo con suo padre LeBron James durante la sconfitta di domenica contro i Phoenix Suns.

I Lakers hanno perso entrambe le prime due partite di preseason (non che questo abbia la minima importanza) e i tifosi che erano preoccupati per la capacità di Bronny di competere a livello NBA non hanno visto molto che potesse alleviare le loro preoccupazioni.

Questa era la domanda che ci si poneva fin dal momento in cui i Lakers hanno scelto Bronny James a giugno e ora un anonimo dirigente della Eastern Conference si esprime al 100% su come l’organizzazione possa aver predisposto il giovane al fallimento.

“Le aspettative su Bronny da parte dei tifosi, di LeBron e di Rich Paul non sono commisurate alla realtà del suo gioco”, ha dichiarato il dirigente, secondo Baxter Holmes di ESPN. “Se avessero avuto un’idea reale di quanto sia lontano Bronny, non l’avrebbero draftato”. Un altro scout ha detto: “Sei predisposto al fallimento. È come dire: qual è l’aspettativa qui?”.

