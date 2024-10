Jordan Loyd lascia il Maccabi Tel Aviv, la Virtus Bologna ci spera?

Il Maccabi Tel Aviv ha annunciato ufficialmente di essersi separato da Jordan Loyd, che è alla ricerca della sua prossima squadra, con la Virtus Bologna che sembrava essere attenta alla situazione fino a qualche giorno fa.

Secondo le fonti di Eurohoops si è trattato di una decisione reciproca che ha a che fare con l’attuale situazione in Israele e non con altre questioni.

Per questo motivo la prossima destinazione di Loyd non è ancora stata decisa. Si è già detto che la sua ex squadra, il Monaco, è interessata a lui, il Fenerbahce è sul mercato alla ricerca di una guardia, ma secondo le fonti c’è anche l’interesse della Cina per lui. A questo punto, tutto sembra essere aperto per il futuro del giocatore, compreso un possibile interessamento della Virtus Bologna per Jordan Loyd.

Tuttavia, un dettaglio fondamentale rispetto alla scorsa stagione è che le regole di trasferimento tra le squadre di EuroLeague sono cambiate. Fino a poco tempo fa Loyd avrebbe dovuto aspettare fino all’inizio del secondo turno di EuroLeague.

Questa regola ha subito una modifica e Loyd può giocare per una nuova squadra di EuroLeague già dal prossimo turno.

Questo elimina un grosso ostacolo al suo processo decisionale. La decisione finale del giocatore è attesa nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore.

