Secondo L’Équipe, Vincent Collet è pronto a lavorare con i Cleveland Cavaliers come consulente. Dopo aver concluso un lungo periodo come allenatore della Nazionale francese, Collet passerà in NBA e si riunirà a Kenny Atkinson, suo assistente durante i Giochi Olimpici del 2024.

Collet, 61 anni, ha recentemente ricevuto l’incarico come consulente speciale della direzione tecnica nazionale della Federazione francese di pallacanestro (FFBB). Secondo quanto riportato da L’Équipe, potrà occuparsi di entrambi gli incarichi contemporaneamente, poiché dovrà recarsi negli Stati Uniti per circa una settimana al mese.

Nel 2007 ha lavorato nello staff tecnico dei Cavaliers per la Summer League. Era tra gli assistenti del capo allenatore Melvin Hunt.

Il tattico francese ha ricoperto il ruolo di capo allenatore della nazionale maggiore del suo Paese dal 2009. In questo periodo ha ottenuto medaglie d’argento alle Olimpiadi del 2020 e del 2024, medaglie di bronzo nelle edizioni 2014 e 2019 della FIBA World Cup, una medaglia d’oro a EuroBasket 2013, una medaglia d’argento a EuroBasket 2011 e 2022 e una medaglia di bronzoa EuroBasket 2015.

Tra le altre esperienze da head coach, nella stagione 2022-23 ha anche allenato il baby fenomeno Victor Wembanyama durante il suo periodo come capo allenatore dei Metropolitans 92 tra il 2021 e il 2023.

