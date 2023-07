Bronny James sta bene… E LeBron rompe il silenzio dopo l’arresto cardiaco

Bronny James sta bene. Il figlio di LeBron, colpito da un arresto cardiaco durante un allenamento, adesso sta molto meglio.

Bronny è stato dimesso dall’ospedale martedì sera, dopo aver trascorso meno di 48 ore in osservazione. Adesso è tornato a casa e sta bene, il peggio è passato.

I want to thank the countless people sending my family love and prayers. We feel you and I’m so grateful. Everyone doing great. We have our family together, safe and healthy, and we feel your love. Will have more to say when we’re ready but I wanted to tell everyone how much your… — LeBron James (@KingJames) July 27, 2023

Ricevuta la bella notizia, LeBron ha scelto di rompere il silenzio, ringraziando tutti per la vicinanza attraverso un tweet.

Ci tengo a ringraziare le tantissime persone che ci hanno fatto sentire affetto e ci hanno aiutati con le loro preghiere. Ho percepito la vostra vicinanze e ve ne sono grato. Tutto è andato per il meglio, la nostra famiglia si è riunita, stiamo tutti bene e continuiamo a sentire il vostro affetto. Ci sarà altro da dire quando saremo pronti ma per ora voglio solo dire grazie per il supporto che ha significato tantissimo per noi.