EA7 Milano mercato: fatta offerta IMPORTANTE a Mirotic

La trattativa in questo mercato tra Nikola Mirotic e l’Olimpia EA7 Milano va avanti a oltranza, anche se dalla società cercano di nicchiare il più possibile su questo potenziale colpo di mercato.

Secondo Il Corriere della Sera, Milano è in pole per Mirotic e credono che sia l’uomo giusto per il salto europeo delle Scarpette Rosse. Così invece scrivere Giesse, Giuseppe Sciascia, sulla trattativa:

“C’è ancora qualche potenziale concorrente: lo stesso Real, appena sconfitto da Mirotic nella finale scudetto in Spagna, oppure eventuali proposte per un ritorno in NBA. L’accordo tra Milano (che offre un mix di ambizioni e qualità della vita) e Mirotic potrebbe essere trovato sulla base di 2,5 milioni a stagione per due anni (più uno)“.

Insomma, economicamente probabilmente non è l’offerta migliore che abbiamo sentito in queste settimana però è comunque una proposta super allettante e in questo momento non ne ha moltissime sul tavolo. Quasi zero.

Noi crediamo che questo weekend sarà abbastanza decisivo per il futuro di Nikola Mirotic, che vuole trovare casa il più in fretta possibile, in modo tale da chiudere questo “circo mediatico” che ormai tiene banco da 3 mesi. Stiamo a vedere se davvero l’EA7 Milano riuscirà ad accaparrarsi le prestazione di Nikola Mirotic per almeno un paio di stagioni in questo mercato.