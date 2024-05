Bronny James, tra i 3 modelli NBA a cui si ispira non c’è LeBron

La guardia USC Basketball, Bronny James, si è misurato con alcuni dei migliori atleti della nazione alla 2024 NBA Draft Combine. James ha avuto un’impressione contrastante all’evento, ma è convinto di poter avere un grande impatto a livello NBA. Ha nominato 3 modelli di riferimento della lega che non sono suo padre, LeBron James.

James ha detto che Derrick White, Jrue Holiday e Davion Mitchell sono giocatori NBA che secondo lui influiscono sulla vittoria nel modo in cui lui vuole fare da professionista, secondo Dan Woike.

Bronny says current players like Derrick White, Jrue Holiday and Davion Mitchell as NBA players he thinks affect winning in the ways he wants to as a pro. — Dan Woike (@DanWoikeSports) May 14, 2024

Bronny James non sarà il più talentuoso offensivamente, ma come i giocatori che ha citato, può avere un enorme impatto difensivo. James ha giocato solo 19,8 minuti a partita, ma ha totalizzato 0,8 rubate a gara.

Inoltre, la guardia di USC ha eccelso in due esercitazioni chiave che possono predire la capacità difensiva di un giocatore. In primo luogo, James ha partecipato all’esercitazione di agilità sulla corsia di gioco con una rapidità mirata. I suoi movimenti rapidi e decisi hanno messo in evidenza la sua grande rapidità laterale.

In seguito, James ha eseguito il test del salto verticale massimo, in cui ha ottenuto un impressionante punteggio di 103 centimetri. James è chiaramente in grado di essere un difensore di alto livello. Se vuole raggiungere i suoi modelli di riferimento, però, deve lavorare ancora molto.

