Bruno Caboclo si sta allenando con un top team NBA: riuscirà a ottenere un contratto?

Oltre a considerare un’offerta dell’Hapoel Shlomo Tel Aviv, Bruno Caboclo si sta allenando con i Golden State Warriors, nella speranza di firmare un contratto e tornare in NBA. Il suo agente, Daniel Hazan, ha illustrato le opzioni attuali per il grande brasiliano.

“Si allenerà con Golden State fino a giovedì con l’intenzione di ottenere un contratto. E crede che ci riuscirà”, ha dichiarato Hazan all’emittente israeliana Sports Channel.

Caboclo, 28 anni, ha messo gli occhi sull’NBA durante la scorsa stagione. Ha collezionato 107 presenze con i Toronto Raptors, i Sacramento Kings, i Memphis Grizzlies e gli Houston Rockets fino alla metà della stagione 2020-21.

“Allo stesso tempo, è in trattativa con l’Hapoel Tel Aviv”, ha aggiunto confermando un’offerta presentata dal club israeliano. “Stiamo facendo progressi su un accordo con il proprietario del club, Ofer Yannai. È un’opzione sul tavolo, sicuramente”.

Stiamo a vedere se finalmente il centro brasiliano Bruno Caboclo, dopo un’ottima Olimpiade, riuscirà a tornare in NBA dopo che l’anno scorso ci aveva provato in tutti i modi, non onorando il contratto con l’Umana Reyer Venezia per giocare delle amichevoli in America con una formazione israeliana contro team NBA.

