Valerio Antonini parla della futura quotazione in borsa della SportInvest (holding che controlla Trapani)

Valerio Antonini, Presidente e proprietario della Trapani Shark, ha parlato a TeleSud in vista dell’inizio della stagione sportiva del calcio e del basket. Valerio Antonini ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche della futura quotazione in borsa della SportInvest.

“Tutto quello che stiamo facendo a Trapani sta raccogliendo grande interesse a livello internazionale, tant’è che sono stato avvicinato da due grandi fondi d’investimento che hanno l’interesse nei confronti della SportInvest. Io sto cercando di tergiversare da questo punto di vista perché voglio arrivare ad avere in mano l’asset il più valorizzato possibile e quindi voglio raggiungere risultati più importanti possibili perché l’ultimo passo per portare ai livelli che io immagino le due squadre sarà appunto legarsi a un grande fondo d’investimento che possa dare quelle risorse successive, quel passo successivo da un punto di vista finanziario, che consentirà alle due squadre e a tutto il mondo Antonini qui su Trapani di fare l’ultimo e decisivo salto di qualità”.

“Ci stiamo già muovendo per la quotazione in borsa a livello di realizzazione di bilanci sull’onda della normativa vigente e la quotazione sarà fatta sul mercato lussemburghese perché la SportInvest è una holding lussemburghese ma lo faremo quando saremo pronti e soprattutto solo quando l’asset avrà valore tale per questa azione”.

