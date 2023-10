Caboclo ha “snobbato” Venezia solo per giocare delle amichevoli contro dei team NBA? Anche Bacon giocherà con lui

Bruno Caboclo, che aveva firmato per la Reyer Venezia in estate, e Dwayne Bacon in questo momento si trovano negli Stati Uniti perché giocheranno delle amichevoli con il Maccabi Ra’anana, squadra della seconda divisione israeliana, che affronterà i team NBA dei Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves in tre gare di preseason.

A quanto pare Caboclo e Bacon non hanno firmato per giocare nella seconda divisione israeliana, sempre se il campionato inizierà, visto quanto sta accadendo in quel Paese, ma i due hanno un accordo solamente per disputare queste amichevoli oltreoceano contro delle frenchige NBA. Insomma, si tratterebbe di un modo per farsi vedere da molto vicino dall’NBA e sperare in una chiamata dell’ultimo minuto. Altrimenti EuroCup ed EuroLega sono lì ad aspettare il brasiliano e l’americano.

Non è da escludere che queste gare non si giochino, visto quello che sta succedendo in Israele. A quanto pare, però, “the show must go on” e questi match si disputeranno. Molti giocatori NBA dei Brooklyn Nets non vorrebbero scendere in campo perché “ci sono cose più importanti del basket” ma sembra che il loro parere non riceverà udienza. E perciò Caboclo e Bacon si giocheranno il tutto per tutto contro Nets, Cavs e T’Wolves per poter sognare di nuovo un posto in NBA.

Leggi anche: Presto l’NBA giocherà una partita al Santiago Bernabeu di Madrid?