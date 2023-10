Laso su Doncic: “Come diventare il n° 1 al mondo? Dai ragazzi, non siamo nel tennis…”

Pablo Laso, ex allenatore di Luka Doncic al Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Eurohoops della superstar dei Dallas Mavericks e delle difficoltà che comporta essere uno dei migliori giocatori nel mondo del basket.

“Essere il miglior giocatore è molto difficile perché, alla fine, sarai giudicato se la tua squadra vince oppure no”, ha detto Laso quando gli è stato chiesto cosa deve fare Doncic per diventare il miglior giocatore del mondo. “Perché non giochi da solo, come invece succede nel tennis”.

“Questo è uno sport di squadra. Luka, per me… non so se sia il miglior giocatore, ma è uno dei migliori. E questo dice molto di lui e del modo in cui la sua carriera è stata in tutti questi anni. Sono molto felice che ieri sera abbia ricevuto questo omaggio. Tutti lo hanno acclamato. Se lo meritava. È un grande giocatore e tutto questo lo porta nel suo paese, in Slovenia, ma allo stesso tempo è cresciuto a Madrid da quando aveva 13 anni. Sono molto felice per lui. Credo che stia avendo una grande carriera. Penso che sia uno dei migliori giocatori al mondo”.

