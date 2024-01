Il Presidente del Partizan risponde a Venezia su Caboclo: “Abbiamo pagato un INDENNIZZO IMPORTANTE per liberarlo!”

L’Umana Reyer Venezia ha vinto una causa in Italia contro Bruno Caboclo e il Partizan Belgrado per il trasferimento del giocatore in Serbia. Il presidente del club serbo ha deciso di rispondere alla notizia che vede più o meno direttamente coinvolta la squadra della capitale della Serbia.

Il tribunale della Lega Basket ha deciso che il contratto firmato dal giocatore brasiliano era valido e che egli avrebbe dovuto adempiere ai suoi obblighi nei confronti del club. Alla richiesta di rispondere alla decisione, il presidente del Partizan, Ostoja Mijailovic, ha fornito una risposta tramite Bojan Brezovac di Mozzart Sport.

“Il KK Partizan Mozzart Bet, in base alla decisione della FIBA, ha pagato un indennizzo di 150.000 euro e ha ricevuto una LOC (lettera di autorizzazione) per il giocatore, senza la quale non potrebbe nemmeno essere registrato. Pertanto, la situazione è chiara e non può essere influenzata da alcuna decisione arbitraria che non è nemmeno competente per questo caso”, ha detto Mijailovic.

Venezia proseguirà presso la Corte d’Appello della FIBA, ma Caboclo è destinato a rimanere un giocatore del Partizan nel prossimo futuro.

La controversia è iniziata a settembre, quando Caboclo si è rifiutato di andare a Venezia e di giocare per il club, dopo aver cambiato agente durante l’estate e aver partecipato con successo alla Coppa del Mondo FIBA 2023 per il Brasile. Caboclo si è poi unito al Partizan a novembre.

