Venezia si consola vincendo la causa contro Bruno Caboclo

La Reyer Venezia sta vivendo una stagione sicuramente positiva, capolista in campionato e in lotta per gli ottavi di finale in EuroCup, ma in estate non era andato tutto così bene. Bruno Caboclo, il principale acquisto veneziano dell’estate, non era infatti mai arrivato alla Reyer. Il brasiliano, firmato prima del Mondiale e poi tra i protagonisti della manifestazione, non si era presentato al raduno, dichiarando pochi giorni dopo di “poter ambire a qualcosa di meglio” di Venezia.

Caboclo aveva poi giocato con una squadra israeliana 3 partite di preseason contro squadre NBA, con l’obiettivo di mettersi in mostra e tornare nella Lega. Senza successo, perché poi Caboclo è rimasto in Europa, pur firmando in EuroLega con il Partizan Belgrado. Finora il brasiliano ha segnato 11.4 punti di media nella massima competizione europea agli ordini di Zeljko Obradovic. Una rivincita però Venezia se l’è presa: nelle scorse ore ha vinto l’appello contro Caboclo nei tribunali italiani. Il giocatore dovrà quindi pagare i costi dell’arbitrato e risarcire Venezia delle spese legali. Ora toccherà all’ambito internazionale, in particolare al Collegio d’Appello della FIBA: l’obiettivo è l’annullamento dell’autorizzazione al trasferimento e al tesseramento col Partizan.

