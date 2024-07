Caboclo porta il Brasile alle Olimpiadi: a Riga va KO la Lettonia

Il Brasile festeggia la vittoria del Torneo di qualificazione olimpica FIBA 2024 in Lettonia e l’agognato posto a Parigi 2024.

I brasiliani parteciperanno per la sedicesima volta al torneo olimpico di pallacanestro maschile dopo aver rovinato la festa a Riga ai tifosi di casa.

Uno straordinario quarto d’apertura, con 8 su 8 dal centro e un buzzer beater da metà campo, ha dato al Brasile un vantaggio di 34-11 sulla Lettonia e non ha più avuto motivo di guardarsi indietro.

Il Brasile ha conquistato un memorabile successo per 94-69, grazie all’ala Leo Meindl, che ha sfiorato la doppia-doppia con 21 punti e 9 punti.

Anche il suo compagno di squadra Bruno Caboclo ha impressionato con 21 punti, che gli hanno permesso di essere meritatamente incoronato MVP della competizione.

Quando il Brasile si presenterà a Parigi 2024 lo farà nel Gruppo B, dove affronterà la Francia, nazione ospitante, la Germania, campione in carica della FIBA Basketball World Cup, e il Giappone.

Stiamo a vedere come si comporterà il Brasile in questo girone abbastanza tosto dove non sarà semplice passare al turno successivo. Però nulla è impossibile a Bruno Caboclo e compagni.

