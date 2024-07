LeBron James guadagnerà quasi 3 milioni di dollari meno di quanto riportato: come mai?

Nei giorni scorsi erano emerse le cifre del rinnovo di LeBron James con i Los Angeles Lakers: 104 milioni di dollari in 2 anni, con una Player Option sulla seconda stagione. Questo contratto avrebbe portato i Lakers, che non hanno fatto altre mosse finora in free agency, ben oltre il salary cap e avrebbe fatto loro superare di poco anche il cosiddetto “second apron”. Per permettere ai giallo-viola di rimanere almeno sotto questo limite di 190 milioni di dollari, LeBron ha deciso di “ridursi” lo stipendio: da 104 a 101.355 milioni di dollari nei 2 anni, come scritto da Shams Charania.

Cos’è il second apron?

Il salary cap è strutturato in varie parti. Per la stagione 2024-25 è previsto a 141 milioni di dollari (col minimo a 127). Le squadre che superano i 172 milioni di dollari di salari devono poi pagare una Luxury Tax, pari a 1.5$ per ogni dollari in più speso in stipendi. Oltre alla luxury tax il nuovo contratto collettivo prevede altri due limiti: il first e il second apron. Si tratta di altre due limitazioni per impedire che squadre più facoltose (come i Golden State Warriors, che negli ultimi anni hanno pagato oltre 176 milioni di dollari di luxury tax) possano bypassare il salary cap decidendo semplicemente di pagare la tassa e ingaggiare i giocatori che preferiscono.

Per chi supera il first e second apron sono previste delle penalità.

NBA has shared salary cap projections with teams for 2024-2025 season, sources tell ESPN. Projections are unchanged from January.

Salary Cap: $141 million

Minimum team salary: $127M

Tax Level: $172M

First Apron: $179M

Second Apron: $190M — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 5, 2024

Cosa succede se una squadra supera il second apron?

Il second apron è stato introdotto nel 2023 ed è circa 17.5 milioni di dollari oltre il limite della luxury tax. Chi supera il second apron è soggetto ad alcune restrizioni nella costruzione del roster e nel Draft.

Anche chi eccede il first apron ha delle limitazioni, più leggere:

Non può utilizzare le Mid-Level Exception

Non può ricevere più salari di quanti ne cede negli scambi

Non può ricevere giocatori tramite sign-and-trade

Non può firmare un giocatore dopo che questo ha ricevuto un buyout da un’altra squadra, se il suo precedente stipendio era oltre la Mid-Level Exception, vale a dire 12.9 milioni di dollari

Non può usare le Trade Exception

Le franchigie che eccedono invece il second apron sono ancora più limitate. Oltre a quanto vale per il first apron, negli scambi queste squadre non possono aggregare i contratti: significa che un team non può cedere due giocatori in cambio di uno, anche se gli stipendi combaciano perfettamente. Inoltre le squadre sopra il second apron non possono cedere le scelte del primo turno nei Draft distanti 7 o più anni: vuol dire che una squadra sopra il second apron avrebbe la sua scelta del 2032 “congelata” e non potrebbe scambiarla. Inoltre se questa squadra rimane oltre il second apron per almeno 2 delle successive 4 stagioni, non solo la sua scelta al primo turno tra 7 anni sarà “congelata” ma verrà spostata alla fine del primo turno, anche se la franchigia dovesse avere possibilità di avere la prima scelta assoluta.

La mossa di LeBron James insomma “salva” i Lakers dal rischio di vedere la propria scelta 2032 fortemente penalizzata.