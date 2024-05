Caitlin Clark fa il pieno di SPONSOR: firmato un accordo STORICO sulle orme di Michael Jordan

Caitlin Clark continua la sua scalata nel mondo del basket.

Dopo aver rivoluzione il college basketball femminile, la giocatrice è sbarcata in WNBA con le Indiana Fever. Sul campo sta facendo bene ma ancora non si vede il dominio che si sarebbe potuti aspettare. Finora la sua squadra ha perso tutte le quattro partite giocate e la Clark sta viaggiando sì a 17 punti e 5 assist di media ma aggiungendo anche quasi 7 palle perse a partita.

Fuori dal campo, però, la nativa di Des Moines è sempre più un’icona. Nelle scorse ore ha ufficializzato l’accordo con Wilson, storica casa che produce i palloni per NBA e WNBA. Alla Clark saranno dedicati tre palloni speciali (“Threes Up”, “Record Breaker” e “Crowd Maestro”). Un onore che in passato, ormai circa 40 anni fa, era toccato a Michael Jordan.

Non è questa però l’unica azienda interessata a lei. Sembra in dirittura d’arrivo un lungo accordo pluriennale con Nike che le dedicherà subito una scarpa. A lei però si stanno interessando anche altri colossi come Gatorade, Panini e la compagnia assicurativa State Farm.