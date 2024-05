Finisce l’Era di Inside the NBA: i nuovi diritti TV “chiudono” l’ICONICO programma

Con la stagione 2024-25, la NBA dirà addio a TNT e di conseguenza alla crew di Inside the NBA, celebre programma pre e post partite sull’emittente di Warner Bros. La trasmissione va in onda dagli anni ’80 ma dal 2011 aveva assunto una incredibile notorietà grazie al quartetto formato da Ernie Johnson, Kenny Smith, Shaquille O’Neal e Charles Barkley. A partire quindi dal 2025, questo programma verrà cancellato.

Frutto dell’accordo NBA per i diritti televisivi che, con l’ingresso di Amazon Prime Video, ha “tagliato fuori” TNT. Il nuovo contratto, che si aggira intorno ai 7 miliardi di dollari, comprenderà infatti 3 emittenti come sempre: Disney (con il canale tematico sportivo ESPN), NBC e Amazon che sostituirà proprio TNT. ESPN sarà titolare del “pacchetto A” e verserà nelle tasche della NBA tra i 2.6 e i 2.8 miliardi all’anno. Il “pacchetto A” comprenderà le NBA Finals, una Finale di Conference in esclusiva, le partite più importanti di ogni settimana, la WNBA e i diritti internazionali. Il “pacchetto B” sarà di NBC per una cifra tra i 2.5 e i 2.6 miliardi di dollari annui, mentre il “pacchetto C” verrà venduto ad Amazon, nuovo player in questo mondo, per 1.8-2 miliardi l’anno. Amazon trasmetterà così l’Emirates In-Season Tournament, il Play-in, le partite del primo round dei Playoff, la WNBA e avrà anche alcuni diritti internazionali.

L’unica soluzione per rivedere insieme Johnson, Smith, O’Neal e Barkley è che una delle altre 3 emittenti acquisti il format e li metta sotto contratto. Una soluzione improbabile, Barkley ha infatti dichiarato di aspettarsi a breve un ritiro dalle scene di Ernie Johnson, che non sarebbe disposto a entrare in NBC.