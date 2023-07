Cantù-Andrea Cinciarini, sogno di una notte di mezza estate?

Andrea Cinciarini è stato il sogno di Valerio Antonini, neo presidente dei Trapani Shark, ma purtroppo il ragazzo nativo di Cattolica da diversi anni tra Emilia-Romagna e Milano ha deciso di declinare, o meglio, di freezare la proposta, in attesa di un’offerta dalla Serie A, possibilmente in zona Milano. Al momento le porte della Lega Basket sembrano essere piuttosto chiuse per Andrea Cinciarini ed è per questo che potrebbe esserci il sogno di un ritorno a Cantù per uno che in Brianza ci è già stato più di un decennio fa, nel 2011-2012.

Ad accennare la trattativa – ancora tutta da verificare e confermare – è Francesco Pioppi de Il Resto del Carlino di Reggio Emilia. Non avendo alternative concrete in Serie A, il miglior assistman del passato campionato potrebbe valutare di scendere in A2. L’Acqua S.Bernardo in questo momento è abbastanza coperta sugli esterni perché ha confermato Nicola Berdini e Lorenzo Bucarelli e ha riportato a casa Luca Cesana.

In teoria il playmaker titolare dovrebbe essere un americano, ma così non sarebbe se si decidesse di firmare il “Zinza”. A quel punto probabilmente Cantù dirotterebbe i suoi interessi stranieri su di un 2-3 capace di dare il cambio sia a Stefan Nikolic sia alle due guardie di riferimento.

Stiamo a vedere se l’ipotesi Cinciarini-Cantù resterà in piedi oppure resterà un bel sogno di una notte di mezza estate. Nel caso sarebbe da capire come lo accoglierebbe la piazza canturina, essendo lui stato per molti anni il capitano degli acerrimi nemici di Milano.