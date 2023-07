Trapani Shark, offerta MAI VISTA PRIMA in A2 ad Andrea Cinciarini

I Trapani Shark continuano con il proprio mercato faronico e pare abbiano fatto un’offerta fuori mercato per Andrea Cinciarini, che però al momento ha rifiutato: biennale da 460mila euro totali.

Ecco la parole del Presidente Valerio Antonini riportate da Il Resto del Carlino di Reggio Emilia:

“Il ragazzo domenica mi ha chiamato – ha spiegato Antonini – , noi abbiamo offerto un biennale da 230 mila euro l’anno, un contratto clamoroso per la A2. Nonostante ciò non se l’è sentita e mi ha detto che ha bisogno ancora di tempo per pensarci. Purtroppo noi questo tempo non l’abbiamo, semmai le cose dovessero cambiare da qui a fine agosto, vedremo: lui mi ha detto di lasciare una porta aperta ma al momento abbiamo deciso di fare la squadra indipendentemente da lui e se poi le cose cambieranno, vedremo”.

Queste cifre sono davvero folli per un italiano che gioca in Serie A2. Non siamo così tanto stupiti ma non pensavamo che il romano di nascita ma siciliano di adozione potesse offrire una somma del genere a Cinciarini, che resterebbe comunque un crack per la categoria.

Stiamo a vedere dove si accaserà Cinciarini, anche se non pensiamo a Trapani dopo questo – momentaneo – rifiuto.

