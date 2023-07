Virtus Bologna, Shengelia dice “ci vediamo la prossima stagione” ma da Belgrado non mollano la presa

Tornik’e Shengelia della Virtus Segafredo Bologna è stato intervistato in occasione della Summer League NBA di Las Vegas da Camilla Vescovi di Lega Basket e ha detto le seguenti parole:

“In Italia basta guardare le finali, decise a gara 7. La LBA sta crescendo giorno dopo giorno, è molto meglio rispetto al passato e migliorerà ancora”.

“Bologna è “Basket City”, lo confermo, sia sul campo per i tifosi per l’atmosfera che c’è: non solo amano il basket ma sono anche competenti. Non voglio solo dire che i tifosi Virtus sono tra i migliori, per me sono i migliori. Abbiamo visto durante le finali come sia stato decisivo il fattore campo: Milano ha vinto le sue gare in casa per merito dei tifosi, e per noi è stata la stessa cosa”.

“Ci vediamo la prossima stagione. Sì, ciao”.

Il campionato italiano, i tifosi di Bologna e… Lo scudetto del Napoli 👀

Abbiamo chiacchierato con Toko Shengelia alla Summer League di Las Vegas 🇺🇸#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/CXyE5nmUMM — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) July 17, 2023

Da Belgrado, però, in particolar modo dalla Stella Rossa, continuano a non mollare la presa perché vorrebbero controbattere al Partizan e mettere sotto contratto anche loro un’ala forte di livello altissimo e Toko lo è. Stiamo a vedere se Shengelia della Virtus Bologna non cambierà idea oppure se cederà alla corte di Dusko Ivanovic…

