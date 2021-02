Cantù coglie una vittoria preziosissima contro Treviso

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ 83 – DE’ LONGHI TREVISO 76

(17-26, 26-22, 23-12, 17-16)

Due punti d’oro per l’Acqua San Bernardo Cantù che non sbaglia l’appuntamento interno contro Treviso, cogliendo una vittoria che lascia da soli all’ultimo posto i cugini di Varese. Troppo più grande la fame di successo dei brianzoli rispetto agli avversari: la truppa di Bucchi si fa guidare da Smith e Gaines che producono gran parte del gioco, trovando anche risorse preziose dal duo Procida – Pecchia in momenti diversi del match. Dall’altra parte, invece, non bastano le triple di Logan e l’impatto di Sokolowski, anche perché nel secondo tempo le percentuali dall’arco calano bruscamente e spianano la strada ai padroni di casa.

A iniziare meglio, però, è la De’ Longhi che trova il vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto, chiuso sul 17-26. Nel secondo periodo la scossa arriva da Procida, poi è Gaines a prendere in mano l’attacco, anche se i trevigiani restano comunque avanti con Sokolowski, tornando negli spogliatoi sul +5 (43-48). Al rientro in campo però i lombardi aumentano l’intensità difensiva e colpiscono dall’arco con Smith, Leunen e Gaines, mettendo il naso avanti per la prima volta. Da questo momento in poi la partita cambia padrone con Pecchia che mette due possessi pieni di distanza fra le squadre (66-60 all’ultimo riposo). Russell riporta i suoi a -2 in avvio di quarto periodo, qui però Cantù è brava a resistere stringendo le maglie nella propria metà campo, prima che Smith si prende la responsabilità di ristabilire un minimo margine fra le due squadre. I problemi di falli di Logan, infatti, stoppano la possibile rimonta di Treviso, anche perché pure Gaines torna ad essere ispirato ed evita il finale in volata, consentendo ai suoi di cogliere una vittoria pesantissima.

TABELLINI

Cantù: Gaines 22 (6 rimb), Thomas 3, Smith 14 (6 ass), Kennedy 6, Procida 8, Caglio n.e., Leunen 6 (8 rimb), La Torre n.e., Johnson 9, Bayehe 6, Baparapè n.e., Pecchia 9 (7 rimb). Coach: Bucchi.

Treviso: Russll 14, Logan 14, Vildera 4, Bartoli n.e., Imbrò 4, Piccin, Chillo 6, Mekowulu 9, Sokolowski 20 (9 rimb), Akele 5 (10 rimb). Coach: Menetti.

STATISTICHE COMPLETE

(Foto: pallacanestrocantu.com)

