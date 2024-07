Trapani Shark, Antonini di nuovo contro LNP: “DILETTANTISMO allo sbaraglio! Mio DASPO figlio del Paese in cui siamo…”

Valerio Antonini, Presidente dei Trapani Shark, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna abbonamenti la situazione della Serie A2 e ha comunicato che gli è stato conferito il daspo per quanto successo in finale contro la Fortitudo Bologna:

“La Serie A2 resta un campionato… carino, come dissi tempi addietro. Non girano soldi, si perdono solo gli investimenti che si fanno. C’è un dilettantistismo allo sbaraglio, avete visto quello che è successo durante la finale a Bologna: ci è stato impedito di festeggiare davanti ai nostri tifosi in campo, cosa che è normale ed è scritta nel regolamento”.

“Infine è stato richiesto un daspo nei miei confronti e oggi mi hanno confermato che è diventato effettivo: potrò entrare solo 10 minuti prima dell’inizio della partita e 10 minuti dopo me ne devo andare. Questa è una decisione figlia del Paese in cui siamo. Quando non si può ammettere l’errore di aver iniziato una pratica di daspo che non aveva né aria né parte, si sceglie di fare un comunicato di quel tipo, che chiaramente noi appelleremo al TAR e, se serve, andremo al Consiglio di Stato”, ha detto Valerio Antonini, Presidente dei Trapani Shark.

