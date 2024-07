Rudy Gay sbarca in Spagna: vicinissimo l’accordo con una neopromossa

Dopo 17 stagioni in NBA, a quasi 38 anni, Rudy Gay sbarca in Europa. Starebbe per firmare in Spagna con il Club Básquet Coruña, club promosso nella scorsa stagione in Liga ACB per la prima volta nella sua storia, come riportato dal sito spagnolo Piratas del Basquet.

Un colpo di portata clamorosa, sebbene stiamo parlando di un quasi 38enne: Gay ha giocato in NBA con Memphis, Toronto, Sacramento, San Antonio e Utah andando in doppia cifra di punti di media in 15 delle 17 stagioni disputate. Tra Memphis, Toronto e Sacramento è stato un borderline All Star, scollinando in più anni i 20 punti di media. Complice l’età, Rudy Gay agli Utah Jazz ha avuto un ruolo limitato negli ultimi 2 anni: nella scorsa stagione ha segnato 5.2 punti di media in 56 incontri.

Anche messa in questo modo, resterebbe comunque un colpo di caratura altissima per una neopromossa come Coruña che dal 2012 militava in LEB Oro, la Serie A2 iberica.

Nei giorni scorsi Gay era stato accostato ad un altro club europeo: il Peristeri, terza forza della massima serie greca.