Cantù, la voce: i due americani ubriachi prima di Gara-5. Zack Bryant smentisce tutto

Nelle scorse ore si è diffusa la voce, per mezzo di alcuni tifosi, che Zack Bryant e Trevor Allen, i due americani della Pallacanestro Cantù, fossero ubriachi la notte prima di Gara-5, la partita decisiva che sancito la permanenza della squadra in A2.

Nella decisiva Gara-5, entrambi hanno giocato molto male: Bryant ha segnato 8 punti, Allen solo 4, mentre Cantù è caduta nettamente a Scafati. Sul tema sono stati scritti alcuni articoli, Cantù da parte sua ha commentato ai microfoni di PrimaComo dicendo che il club “non fornisce informazioni o riscontri di alcun tipo in relazione ai rapporti interni con i propri tesserati“, sostanzialmente non confermando né smentendo l’indiscrezione.

A smentire tutto è stato Zack Bryant, raggiunto da BasketUniverso. “La notte prima della partita siamo stati in hotel, sono voci false. Capisco che in città ora stiano circolando emozioni forti per la mancata promozione, ma dare origine a rumors senza senso come questo non è di certo la strada giusta. Non voglio nemmeno occuparmene, perché sono concentrato a controllare solo quello che posso controllare, nient’altro. Ora sono tornato a casa dalla mia famiglia, penso solo a questo” ha detto l’americano.