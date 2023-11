Cantù pronta a calare il colpo: Riccardo Moraschini è in arrivo?

L’Acqua S.Bernardo Cantù è prima in campionato, nonostante il passo falso all’esordio casalingo (che casalingo non era, visto che si è giocato a Casale Monferrato) contro Treviglio. Cantù ha poi però saputo vincere a Trapani contro i fortissimi Shark e al PalaDesio mercoledì contro Torino, altra squadra molto attrezzata e ora sta per inserire a roster Riccardo Moraschini, secondo quanto riportato da La Prealpina.

Il classe 1991 non gioca dalla primavera scorsa e nel mentre si è allenato da solo perché fuori rosa alla Reyer Venezia. Davvero un biennio 2022-2023 sfortunatissimo per la guardia-ala ex Olimpia Milano che si è ritrovato a non giocare un’intera stagione a causa della squalifica per doping e l’anno passato ha deluso le aspettative con i lagunari.

Ora Moraschini, che era stato in contatto con Varese, ma che non l’ha ritenuto il giocatore giusto, sembra aver accettato la sfida di Cantù e quindi a breve lo dovremmo vedere in Brianza con un annuale con rinnovo in caso di promozione, alla corte di coach Devis Cagnardi, che questo weekend torna ad Agrigento, dove ha fatto benissimo nella passata stagione.

Stiamo a vedere se davvero Moraschini accetterà la proposta dei brianzoli, che hanno bisogno come il pane proprio dell’ex Milano e Brindisi per alternarsi con Lorenzo Bucarelli e Stefan Nikolic e, all’occorrenza, per dare minuti di riposo a un fenomenale finora Anthony Hickey.

