EA7 Milano, cosa c’entra il Barcelona con lo stipendio di Mirotic?

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ha acquistato in estate il montenegrino, ma di passaporto spagnolo, Nikola Mirotic, che nelle precedenti stagioni aveva militato nel Barcelona. Oggi scopriamo da un’intervista a Leo Dell’Orco, Presidente delle Scarpette Rosse, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, che metà dello stipendio del lungo, che ha firmato un triennale con gli italiani in estate, è ancora pagato dai catalani:

“Abbiamo investito molto con Mirotic in estate, nonostante il Barcellona paghi ancora metà dell’ingaggio”.

Ricordiamo che l’ex Chicago Bulls avrebbe avuto altri 2 anni di contratto con i blaugrana a 10 milioni netti quest’anno e 12 il prossimo. Troppi per la situazione debitoria degli spagnoli, che hanno detto sin da maggio che avrebbero dovuto sbarazzarsi a tutti i costi di questo ingaggio.

Nessuno però avrebbe potuto dargli così tanto, sono cifre oggettivamente folli per l’EuroLega, nonostante gli stipendi siano mediamente aumentati, per qualsiasi compagine europea. Per questo probabilmente sono arrivati al compromesso di pagargli loro metà del nuovo stipendio e l’altra metà circa l’avrebbe ricevuta dalla squadra che ha come proprietario Giorgio Armani. Mirotic percepirà 3,2 milioni di dollari in questa stagione tra EA7 Milano e Barcelona, secondo quanto riportato dai vari media europei specializzati, risultando il terzo cestista più pagato di tutta la competizione dietro a Willy Hernangomez e Shane Larkin.

