Danilo Gallinari sulla Nazionale: “Dopo l’infortunio non ho più sentito nessuno. Mi dispiace”

Danilo Gallinari ha iniziato bene, a livello personale, la stagione NBA dopo oltre un anno di assenza dai campi. Il Gallo si era lesionato il legamento crociato mentre giocava con l’Italbasket in preparazione di EuroBasket 2022, saltando poi tutta la stagione con Boston. Quest’estate è poi stato ceduto agli Washington Wizards, con i quali ha segnato 16 punti all’esordio e 7.8 di media in 5 partite.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per il settimanale SportWeek, Gallinari è tornato a parlare della Nazionale ma non troppo positivamente. La star azzurra ha saltato anche l’ultima estate, quella del Mondiale, per terminare il recupero dal già citato infortunio.

“Da quando mi sono fatto male non ho più sentito nessuno. L’anno scorso hanno fatto una spedizione negli USA, sono andati a trovare gli italiani, ma non sono passati da Boston. Se mi ha dato fastidio? Mi sono infortunato in Nazionale, mi avrebbe fatto piacere se fossero passati anche da me, invece non l’hanno fatto” ha dichiarato Gallinari. Il riferimento è al viaggio che il CT Pozzecco e Trainotti avevano fatto negli Stati Uniti, soprattutto per conoscere e provare a convincere (senza successo) Paolo Banchero a giocare per l’Italia. In quell’occasione, il duo azzurro aveva visitato anche Simone Fontecchio a Salt Lake City, ma a quanto pare non ha fatto tappa da Gallinari.

Il dispiacere però non impedirà al giocatore di vestire l’azzurro ancora una volta, la prossima estate: “È un obiettivo e io sono sempre a disposizione. Con la Nazionale da parte mia è tutto tranne che una storia finita, finché sarò desiderato sarò a disposizione”.