Il Sud Sudan scrive la storia! Prima vittoria di sempre alla Coppa del Mondo, battuta la Cina

CINA – SUD SUDAN 69-89

(14-22; 26-22; 13-19; 16-26)

La gara comincia sui binari dell’equilibrio: entrambe le formazioni hanno bisogno della vittoria per sperare ancora e provano a giocarsela in particolar modo spingendo forte dall’arco. Dopo i primi 5′ di botta e risposta, la formazione africana trova proprio dalla lunga con 4 triple il primo allungo per il 14-22. Hu rimette i conti a posto immediatamente dando via a un quarto in cui gli uomini di Ivey provano a scappare, ma coach Djordjevic riesce sempre a dare una scossa ai suoi ragazzi per rimetterli in partita, arrivando al 40-44 di fine primo tempo.

Alla ripresa delle ostilità, il Sud Sudan esce meno brillante dagli spogliatoi con diversi errori al tiro e una crescita della difesa cinese importante; tuttavia, gli asiatici, nonostante un Li (alias Kyle Anderson) in gran forma, non riescono a mettere la testa avanti e Kacuol approfitta per far respirare i suoi nel finale di periodo e la bomba di Shayok certifica il +10 prima dell’ultimo atto (53-63). La Cina continua a faticare, mentre il Sud Sudan allarga il divario trovando anche canestri difficili: nel momento decisivo purtroppo la Cina non ne ha più e Jones lancia la volata finale che vale la prima storica vittoria del Sud Sudan per 69-89.

CINA: Li 22, Zhao 13, Zhou 10

SUD SUDAN: Jones 21, Kuany 16, Omot 14

