Hollis-Jefferson ancora fantastico, ma non basta: la Nuova Zelanda vince e continua a sperare

NUOVA ZELANDA– GIORDANIA 95-87

(21-18;46-37;65-57;85-85;95-87)

Nella prima partita di giornata del gruppo C la Nuova Zelanda affronta la Giordania, entrambe sconfitte nella prima partita e dunque costrette a vincere per sperare in una storica qualificazione alla seconda fase del mondiale. Parte meglio la Nuova Zelanda, trascinata dall’ottimo lavoro in cabina di regia di Ili e le triple di Le’ Afa. La Giordania con Hollis-Jefferson e Al Dwairi rimane a galla e all’intervallo il vantaggio dei neozelandesi è di 46-37.

Nel secondo tempo Ibrahim si aggiunge alla lista dei marcatori della Giordania, che si affidano quasi interamente al terzetto formato da lui, Hollis-Jefferson e Al Dwairi per risalire la china e lasciare poi la palla in mano a un Hollis-Jefferson in formato Black Mamba nei secondi finali. A 15 secondi dalla fine e sotto di sette punti, il naturalizzato ex-Brooklyn Nets segna tre liberi costringendo anche Wetzell, autentico rebus per i lunghi giordani, a lasciare la partita. Una manciata di secondi dopo si inventa un gioco da quattro punti che vale i supplementari sull’85-85.

All’Overtime la Nuova Zelanda inizia con più energia, costruendo un piccolo margine grazie ai soliti Ili e Le’ Afa. La Giordania ha l’occasione di rientrare ma è sfortunata e non riesce a completare l’ultima rimonta dell’incontro, terminato poi con il punteggio di 95-87.

Nuova Zelanda: Le’ Afa 23, Ili 15(+10a), Wetzell 13

Giordania: Hollis-Jefferson 39, Ibrahim 22, Dwairi 19