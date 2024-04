CAPOLAVORO di Miami e New Orleans che vanno ai playoff! Sacramento e Chicago out

I Miami Heat e i New Orleans Pelicans hanno compiuto un vero e proprio capolavoro nella notte perché nessuno pensava che avrebbero potuto battere rispettivamente gli Chicago Bulls e i Sacramento Kings senza Jimmy Butler e Zion Williamson. E invece è clamorosamente successo.

Gli Heat sono stati guidati da un Tyler Herro da quasi tripla doppia (24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) e sono riusciti a battere la franchigia dell’Illinois, così da beccare ora Boston al primo turno dei playoff a Est. Brandon Ingram (24 punti e 6 assist) e Jonas Valanciunas (19 punti e 12 rimbalzi) sono stati i leader di New Orleans. Ai Kings non sono bastati un più che sufficiente De’Aaron Fox e il solito Domantas Sabonis da 23 punti e 14 rimbalzi, la classica tripla doppia del lituano. Peccato però che il lituano che andrà ai playoff è l’altro.

Miami, come detto sopra, incontrerà subito i Boston Celtics, in un rematch della finale di Conference dello scorso anno, mentre i Pelicans se la vedranno con la sorpresa Oklahoma City Thunder, con un Shai Gilgeous-Alexander che non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Stiamo a vedere come andranno a finire. Lo spettacolo è assicurato con questi Miami Heat e New Orleans Pelicans.

