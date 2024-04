Settimana da INCUBO per la famiglia Porter: Coban condannato a 6 anni di carcere

Per la famiglia Porter è stata una settimana incredibilmente negativa. Michael Porter Jr ha 4 fratelli (e 3 sorelle): Jontay, Coban, Izaak e Jevon. Se il primo di questa lista pochi giorni fa è stato squalificato a vita dalla NBA per uno scandalo-scommesse, anche sulle sue stesse partite, a Coban è andata anche peggio. Oggi ha ricevuto la notizia della sentenza per un caso di omicidio stradale: è stato condannato a 6 anni di carcere.

I fatti risalgono al 22 gennaio 2023, a Denver, quando Coban Porter bruciò un semaforo rosso andandosi a scontrare con la Tesla guidata da Kathy Rothman, 42 anni, autista di Uber. A bordo del veicolo di Rothman viaggiava anche un altro passeggero, un cliente Uber, che è rimasto severamente ferito. In seguito ai test effettuati dopo l’incidente, Porter stava guidando sotto effetto di alcol.

Jason Branch, la persona rimasta ferita, e la famiglia Rothman hanno fatto causa sia contro Coban che contro il Crimson and Gold Tavern, il bar che gli ha continuato a servire alcol nonostante fosse visibilmente ubriaco.

“Tutto ciò che posso dire è che mi dispiace, spero che in qualche modo riuscirò a fare la differenza” ha commentato Coban Porter dopo la sentenza. Alla sentenza era presente anche Michael Porter Jr: “Coban è stata la mia ispirazione nel basket, non accade spesso che si guardi ad un fratello minore. Quando ci chiamarono dopo l’incidente avevamo tutti paura che la vittima fosse stata lui”.

Coban Porter aveva patteggiato per una condanna a 8 anni, ma il giudice ha alla fine deciso di dividerla in due: una da 6 anni e una da 2 anni, che però verranno scontate in contemporanea.