Perché LeBron pensa che Jokic sia uno dei migliori giocatori di sempre?

LeBron James e i Los Angeles Lakers affronteranno i Denver Nuggets di Nikola Jokic al primo turno playoff. La disparità sembra evidente e anche il King pensa che il serbo sia uno dei migliori giocatori che siano mai esistiti nella storia del basket:

“È uno dei migliori giocatori di sempre. È così semplice”, ha detto LeBron James su Nikola Jokic. “La cosa più importante è che cambia il modo in cui i suoi compagni di squadra pensano al loro gioco. Quando sei in grado di ispirare i tuoi compagni di squadra a giocare a un livello che a volte non sentono nemmeno di poter raggiungere? Questa è la vera prova di grandezza. Abbiamo componenti simili nel nostro gioco, quello che portiamo sul tavolo”.

Comprese le finali della Western Conference del 2023, i Nuggets hanno vinto otto partite consecutive contro i Lakers. Cinque di queste sono arrivate nel crunch time, di solito quando i Lakers prendono il controllo. Denver, però, ha messo in difficoltà Los Angeles (e tutti gli altri) con il gioco a due Jokic-Murray.

Gara 1 tra Lakers e Nuggets si giocherà sabato alle 17.30 alla Ball Arena di Denver. La tavola è apparecchiata.

