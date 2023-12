Carlos Delfino fa un altro giro di valzer, a 41 anni torna in campo in Italia

Carlos Delfino ha concluso la scorsa stagione in Serie A alla VL Pesaro, realizzando 6.1 punti di media e contribuendo alla salvezza dei marchigiani. Da qualche mese era tornato in Argentina, dove si stava comunque allenando: nelle scorse settimane aveva dichiarato che non avrebbe mai annunciato il ritiro ufficiale, ma avrebbe sempre preso in considerazione le offerte che gli sarebbero arrivate. E così è stato, in particolar modo Delfino ha trovato allettante la proposta della Benedetto XIV Cento, formazione di Serie A2.

Il club emiliano ha ufficializzato poco fa l’ingaggio del veterano, ex membro della leggendaria Nazionale argentina che vinse l’oro alle Olimpiadi di Atene 2004. Cento sarà la quarta squadra italiana della carriera di Delfino dopo Fortitudo Bologna, Torino e Pesaro. Non è la prima volta che Delfino scende in A2, lo aveva già fatto nella sua seconda avventura alla Fortitudo, disputando con la F la seconda parte della stagione 2018-19 nella serie cadetta.