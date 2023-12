Luwawu-Cabarrot critica Ettore Messina: “Non mi piace, non è una brava persona”

Prima Mike James, poi Shabazz Napier (ora in procinto di tornare all’ovile) e ora Timothe Luwawu-Cabarrot: negli ultimi mesi Ettore Messina sta collezionando parecchie critiche dai propri ex giocatori. Il francese in una recente intervista a L’Equipe ha parlato male del tecnico italiano, avuto all’Olimpia Milano per diversi mesi nella scorsa stagione. Luwawu-Cabarrot era arrivato in corsa, venendo poi tagliato prima dei Playoff italiani perché non includibile tra i convocati a causa del limitato numero di stranieri.

“Milano è una squadra che non mi piace. Il loro allenatore non mi piace. Non è una brava persona, secondo me. Il suo nome evoca rispetto ed ha avuto una grande carriera, per me è stato una delusione” – ha dichiarato Luwawu-Cabarrot prima della gara di ieri sera contro l’Olimpia. – “Non so se la sua ricetta funziona ancora, nonostante qualche risultato sia stato ottenuto negli ultimi due anni. Non ho capito il modo in cui mi ha messo da parte, senza darmi spiegazioni, senza comunicazione, quando fino a quel momento c’era sempre stato dialogo malgrado fossimo in disaccordo”.

In estate Luwawu-Cabarrot è tornato in patria all’ASVEL, dove ora è allenato da un altro italiano, Gianmarco Pozzecco. La guardia francese sta mantenendo 14.4 punti di media in EuroLega, contro Milano ne ha segnati 10 ma con addirittura 8 palle perse.